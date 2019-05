Boekstart babycafé met livemuziek

Amstelland – Het Boekstart babycafé laat je samen met je baby genieten van heel veel leuke Boekstartboekjes in het gezelschap van andere voorleesliefhebbers. Het maandelijkse Boekstart Babycafé is de plek om samen boekjes te lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes te vertellen.

Plezier in samen lezen staat voorop en daarbij zijn kinderen die als baby zijn voorgelezen later beter in taal. Je kunt hier dus niet vroeg genoeg mee beginnen. De bibliotheek heeft heel veel leuke boekjes om uit te kiezen, het geeft niet als je kindje een dutje doet en er is ruimte om te voeden en te verschonen. Voor de ouders staan er natuurlijk koffie en koekjes klaar. En wie weet hebben jullie ook nog leuke (voor)leestips voor elkaar!

Tijdens de eerstvolgende editie is er live muziek aanwezig. Dit is toegespitst op leeftijd en is van 9.30 tot 10.00 uur speciaal voor de allerkleinsten van 0 tot 2 jaar en van 10.00 tot 10.30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Omdat kinderen van nature een ontwikkeld begrip voor muziek hebben, is het een prachtige manier om kinderen te prikkelen en muziek als middel in te zetten voor hun brede ontwikkeling. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 5 juni in Bibliotheek Amstelveen Westwijk. Aanmelden kan via de website www.debibliotheekamstelland.nl. De toegang is gratis.