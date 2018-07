Boek over de Veiling: ‘Ik geef je een roosje’

Aalsmeer – Eline Verschoor is bijna 30 jaar werkzaam bij de Bloemenveiling in Aalsmeer. “Ik heb daar dus ook al heel wat ups en downs meegemaakt”, vertelt ze.

Alle ‘perikelen’ heeft ze van zich afgeschreven in een spannend boek. Het boek speelt zich af vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw tot nu op en rond de Bloemenveiling.

“Er is de laatste vijftig jaar zoveel veranderd in de Aalsmeerse sierteeltwereld”, gaat Eline verder. Onlangs heeft zij haar boek aangeboden aan Veiling directeur Steven van Schilfgaarde en vanaf nu kan iedereen in het bezit komen van haar boek.

“Ik denk dat Aalsmeerders die geïnteresseerd zijn in de sierteelt-wereld met plezier dit boek zullen lezen”, promoot Eline haar boek. “Zij hebben van dichtbij de veiling zien komen, zien groeien en zien veranderen tot wat er nu is. Zo deelden kwekers van oudsher informatie met elkaar om gezamenlijk de beste kwaliteit te kunnen leveren en werden de eerste seringen van het seizoen met veel bombarie aan de klok verkocht.

Lijk gevonden

Ook werd er een keer een lijk gevonden en wat dacht je van de kluizenaar die zijn intrek nam in de veilinggebouwen? Evert, de hoofdpersoon, maakt het allemaal mee. Het boek is een mengeling van zijn ‘veilingleven’ met zijn ‘privéleven’ en zorgt, vind ik, voor een boeiend, maar vooral ook leuk verhaal”, besluit Eline.

Het boek heet ‘Ik geef je een roosje. Het gerucht van de kluizenaar in het blauwe trappenhuis’ en is te koop voor 15 euro via de website www.kirjaboek.nl.

Foto: Veilingdirecteur Steven Schilfgaarde krijgt het boek van schrijfster Eline Verschoor overhandigd.