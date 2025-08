Bob out of the Box: Samen passie delen

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Liefhebbers van bloemen zullen Bob van den Heuvel zeker kennen van zijn winkel, eerst in de Weteringstraat en daarna in de Zijdstraat. Zij zullen Bob ook kennen van de prachtige bloemen-arrengementen van de wagens die meededen aan het befaamde bloemencorso en nog weer later van zijn indrukwekkende bloemstukken gemaakt voor het Flower Art Festival toen nog gehouden in het Fort Kudelstaart. De mensen hebben het er nog over hoe indrukwekkend dat toen was. Een grote prachtige bloemenzee. Maar, er zijn ook mensen die Bob kennen als kunstenaar van de verschillende geschilderde Poelgezichten, zijn sfeervolle interieurs en stillevens. Ooit waren deze schilderijen voor het eerst te zien in de kas van keramiste Anneke Harting en later in The Beach en bij Desiré Bloemen.

Maar nu voor het vierde jaar organiseert Bob thuis in zijn tuin samen met andere kunstenaars Het Bob out of the Box weekend. Zaterdag 20 en zondag 21 september van 12.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom

Inspiratie, kwaliteit, passie, sfeer

De eerst gestelde vraag aan deze veelzijdige kunstenaar: die ook nog fotografeert en schrijft. (Columns Bob in de Bovenlanden en zijn mooi uitgevoerde boekje met de gelijknamige titel). Wat betekent voor jou Bob out of the Box? Er volgt een stroom van woorden aangevuld door partner Wilbert. “Inspiratie: blij met de kwaliteit; bezoekers kunst laten beleven op een manier die inspireert; samen met andere kunstenaars exposeren, samen zorgen voor een goede sfeer; kunstenaars die hun passie voor hun werk tonen dat ook delen met de bezoekers; naar muziek luisteren. Het samen doen en samen zijn: Dát is Bob out of the Box, daar gaat het over!”

Huiskamermuseum en Judith Keessen

“Ik vind het fantastisch dat wij spontane aanmeldingen krijgen en degenen die worden gevraagd enthousiast reageren. Dat is ook heel bepalend voor de sfeer. De fomule dat je als kunstnaar ook blij met elkaar en waardering hebt voor het werk van de ander, dat vloeit zo mooi samen. Dat merk je ook aan de bezoekers. Zij begrijpen de sfeer, gaan met de kunstenaars in gesprek. Er is tijd voor iedereen. En het gaat natuurlijk niet alleen over de ark en de tuin, het is ook de samensmelting met het Huiskamermuseum en de poppenhuizen van Judith Keessen. Dat maakt onze formule nog sterker. Het is het aanbieden van een totaalpakket waarin wij tonen waarom kunst zo interessant en boeiend is”, aldus Bob.

Groot palet van bloemen

Net als alle andere kunstenaars is ook Bob al een jaar bezig met het maken van een nieuwe serie schilderijen. Deze keer heeft hij gekozen voor bloemen. “Ik heb er wel even over na moeten nadenken of ik bloemen als thema zou nemen. Maar weet dat ik nu in staat ben om mijn liefde voor bloemen ook op het doek weer te geven.” Dat Bob ook blij is met de bijdrage van John Flower laat zich raden. “John heeft voor het publiek iets spectaculairs in petto. Het wordt één groot palet van bloemen.”

Molensteen

Het behoud van de dorspgeschiedenis is Bob eveneens op het lijf geschreven. Dat nu mede door zijn toedoen de molensteen van Vrouwentroost een plek heeft gekregen in zijn tuin grenzend aan het Fort Kudelstaart is natuurlijk van toegevoegde waarde. Adres Bob out of the Box is Kudelstaartseweg 94, vlak voor de bocht van het Fort Kudelstaart.

Foto: Palet van bloemen (aangeleverd).