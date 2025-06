Bob out of the Box breidt uit

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Op zaterdag 20 en zondag 21 september is het bij drie locaties in Aalsmeer onder de naam van Bob out of the Box één groot kijkfeest! Wat houdt Bob out of the Box nu precies in? Het creëren van een samenwerking tussen kunstliefhebbers en kunstenaars die met elkaar een sfeer weten te scheppen waar mensen vrolijk van worden. Van kunst houden die net even wat anders wordt gepresenteerd dan het geijkte. En bezoekers weten te verrassen met de getoonde kunst. Het is vooral met elkaar een inspirerend feest organiseren waar kunst de hoofdrol speelt. Daarbij gaat het tevens om bijzondere locaties die totaal van elkaar verschillen.

Tent, tuinhuis en atelier

Bob van den Heuvel woont bijna in het Fort Kudelstaart, werkelijk een unieke plek. Zijn tuinpad naar de ark is links en rechts overwoekerd met klimop, kruiden en bijzondere gewassen, meegenomen door de vogels. Alleen al de entree zorgt voor een blij gevoel. Loop je dan door, kom je eerst langs een schuurtje dat nieuwsgierigen uitnodigt om daar eens een kijkje te gaan nemen. Dan zit de stemming er al goed in maar het avontuur is nog lang niet voorbij; een paar meter verder is daar de grote tent waar de kunst van de diverse kunstenaars mooi tot zijn recht komt, evenals in het tuinhuis en het glazen atelier. Als klap op de vuurpijl is er in de ark een prachtig overzicht van dat wat de kunstenaars te bieden hebben. Natuurlijk is er ook muziek. Adres: Kudelstaartseweg 94.

Kunstschatten

Veertig jaar lang stonden de grote mappen op de zolder van het Huiskamermuseum. Nooit waren zij geopend, tot afgelopen voorjaar. Alleen al het openen van de mappen was een avontuur en vervolgens kwam de verbazing – een hele vrolijke verbazing – want hoe waren ooit deze tekeningen uit de jaren twintig en dertig in deze map terecht gekomen?

Het is en blijft een enigma, maar ze zijn nu wel te zien in het derde weekend van september. Zo’n honderd krijttekeningen, gemaakt tijdens de verschillende reizen door Frankrijk, Spanje, Italië allemaal gesigneerd en gedateerd. Op de bovenverdiepingen liggen de kunstschatten ter bezichtiging, waar ook de Mokum Collectie is te zien; de eerste collectie van na de Tweede Wereldoorlog verzameld door de eerste vrouwelijke galeriehouder van Nederland. Adres: Van Cleeffkade 12.

Poppenhuizen

De derde Bob out of Box locatie is het atelier van fotografe Judith Keessen aan de Uiterweg. Wie haar studio binnenstapt waant zich al snel in de Victoriaanse tijd waar de adel in een prachtig huis een fraai en rijk onderkomen vond. De studio heeft nu echter meer weg van een ogen tekort komende werkplaats waar Judith voor haar ‘bewoners’ minitieus het meubilair ontwerpt. De muziekkamer met het spiegelplafond, de bibliotheek, de kamer met de jachttrofeeën, de keuken en de kamers voor het personeel, de statige ingang. Het is een meesterstuk waar Judith ook heerlijk over kan vertellen. Adres: Uiterweg 279.

De drie Bob out of the Box locaties zijn beide dagen in september open van 12.00 tot 17.00 uur. De namen van de deelnemende kunstenaars worden later bekend gemaakt.

Foto: Bob (oprit vol klimop en kunst).