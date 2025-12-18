Blues en rock van Wouter Kiers Band in Bacchus

Aalsmeer – Bacchus da Musica luidt het oude jaar uit met bezielde saxlijnen en het nieuwe jaar in met Americana van Nederlandse bodem. Van de finale van 2025 naar de kickstart van 2026. De laatste noten van 2025 in Cultureel Café Bacchus komen van Wouter Kiers en Band. De mannen brengen aanstaande zaterdag 20 december een aanstekelijke mix van opzwepende jazz, blues en rock ‘n’ roll met veel ruimte voor improvisatie. Met Kiers op tenorsax en zang spelen Lothar Wijnvoord (gitaar/zang), Ab Hansen (basgitaar) en Boris Weijers (drums).

Hobo String Band

De eerste klanken van het nieuwe jaar zijn op zaterdag 3 januari voor de Hobo String Band, die een thuiswedstrijd speelt. Met hun harmonieuze, melodieuze en energieke sound brengt de deels Aalsmeerse band een dynamische sfeer die het publiek volledig meeneemt. De Hobo String Band bestaat naast oprichters Dick Kuin (zang, gitaar en banjo) en Leen Mulder (fiddle, mandoline en zang) uit Jan Erik Hoeve (pedal steelgitaar en zang), Joseph Custers (toetsen, zang), Tristan Hupe-Guimarães (drums), Peter van Soest bas en zang) en Sander de Vries (gitaar en banjo).

Twee avonden, twee topacts in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4. Aanvang 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Tickets à 7,50 euro verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl of, wanneer nog beschikbaar, te koop aan de deur.

Foto: Wouter Kiers Band (aangeleverd).