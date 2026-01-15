Bloemen en cadeaus voor 60 jaar getrouwd echtpaar Buskermolen

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Het was een waar feest voor Piet en Annie Buskermolen-Rekelhof (beiden 86). Het Kudelstaartse echtpaar was maandag 12 januari 60 jaar getrouwd en vierde dat met vrienden, familie en buren in Dorpshuis ’t Podium Kudelstaart. Nog meer feestelijkheden afgelopen week want ook burgemeester Guido Oude Kotte kwam het jubilerende paar feliciteren. Dat gebeurde woensdag 14 januari. Hij nam een mooi boeket mee, vrijkaarten voor de Historische Tuin en een mooi boek over het Flower Art Museum. Twee bekende Aalsmeerse gelegenheden waar bloemen de hoofdrol spelen en dat is Piet Buskermolen niet vreemd, want hij was 40 jaar lang tuinbouwondernemer en had zijn eigen kwekerij aan de Mijnsherenweg. Rozen en later Cymbidium (orchideeën) waren de bloemen die hij teelde.

‘Zin om te dansen?’

Zowel Buskermolen als Rekelhof zijn écht Kudelstaartse namen en al gauw kwam het gesprek woensdagmorgen op deze familienamen. “Er zijn veel Buskermolens, maar we zijn van verschillende ‘takken’. Oorspronkelijk komen de Buskermolens uit Duitsland, zij kwamen begin 19e eeuw om te werken in de droogmakerij”, legt Piet uit. Zijn vrouw is geen Kudelstaartse, hoewel haar naam anders doet vermoeden. Het blijkt altijd een mooie ijsbreker te zijn voor een goed gesprek hoewel Piet en ook zijn vrouw Annie geen enkele moeite hebben om het gesprek gaande te houden. Beiden zijn dan ook van huis uit sociaal en bewegen zich gemakkelijk tussen de mensen. Dat kwam ruim 60 jaar geleden goed uit, toen Annie Piet aan een biertje zag zitten en dacht: dat is wel een leuke man. Ze sprak hem aan en vroeg of hij zin had om te dansen? Piet zag de Langeraarse wel zitten en de rest is geschiedenis, zoals ze zeggen. Het stel trouwde en kreeg vier kinderen en die zorgden voor zeven kleinkinderen. Annie was voor haar huwelijk kleuterleidster. “Een ontzettend leuke tijd. Als ik foto’s zie van toen word ik weer helemaal blij”, zegt ze. Toch stopte zij met werken na de bruiloft, dat ging zo vroeger.

Dorpse leven

Het paar kwam zo’n 40 jaar geleden te wonen aan de Kudelstaartseweg, in een mooi huis dat van 1874 dateert. Twee dochters van Piet en Annie, die ook bij het gesprek aanwezig zijn, vertellen dat velen het huis weten te vinden. “Onze ouders hebben veel aanloop, heel gezellig.” Piet ontmoette de burgemeester al eens toen het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ uitkwam. Zijn (overleden) broer Jan had destijds al de basis gelegd voor het boek, dat later door inzet van Piet samen met anderen, waaronder Dick van Wees, verscheen in 2020. Piet weet veel over het verleden van Kudelstaart. Samen zag het echtpaar hun woonplaats groeien. Zij gingen ook ‘op’ in het dorpse leven. “Pastoor Van Dijk is belangrijk geweest om mensen bij elkaar te brengen, activiteiten te organiseren. Ook de FOK-week ontstond toen, waarin feest en ontmoeting centraal staan”, geeft Piet aan.

En zo werd het een zeer gezellig uurtje praten, waaruit wel bleek dat een sociaal leven helpt om gezond te blijven. “En een beetje geluk”, aldus het echtpaar.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte met Annie en Piet Buskermolen. Foto: Gemeente Aalsmeer