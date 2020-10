Bloembollentuin op terras of balkon

Regio – Je hebt een balkon of een terras en je wilt graag vanaf het vroege voorjaar van bloemen genieten? Dat kan! Bloembollen zijn de vroegste lentebrengers én ze doen het prima in bloempotten of plantenbakken. Het planten van bloembollen in potten geeft iedereen de kans om te genieten van prachtige bloemen in het vroege voorjaar. Ook als je geen tuin hebt. Ze passen op elk balkon en terras, ongeacht de grootte. Zelfs een vensterbank, balkon of drempel geeft mogelijkheden. Plant de bloembollen dit najaar, en je bent verzekerd van veel kleur op je balkon of terras tijdens het voorjaar.

Planten van bollen

Bloembollen groeien dus goed in potten. Maar hoe doe je dat, bloembollen planten? Het is belangrijk dat de pot diep genoeg is, en dat er een gat onderin zit, zodat het teveel aan water kan weglopen. De pot moet daarnaast minimaal drie keer de hoogte van de bloembol hebben. Leg onder in de pot een laag oude potscherven, hydrokorrels of grind voor een goede waterafvoer. Strooi een laag potgrond over de potscherven, hydrokorrels of grind.

Plant de bloembollen in de potgrond. Voor een kleurrijk resultaat gebruik je extra veel bloembollen. Ze kunnen dichter op elkaar geplant worden dan in de tuin; maximaal een boldikte uit elkaar. Doe boven op de bloembollen een laag potgrond en druk dit stevig aan. Geef als laatste stap wat water.

Beschermen tegen vorst

Wanneer de bollen in het voorjaar beginnen te groeien, laat ze dan niet uitdrogen. Voldoende vocht stimuleert namelijk de groeiontwikkeling en bloei. Zorg ervoor dat de potten worden beschermd tegen strenge vorst. Dit doe je door stro of noppenfolie om de pot te doen. Je kunt ze gedurende de vorstperiode ook in de schuur zetten of tegen het huis aan zetten en met een deken bedekken.

Wind

Alle soorten voorjaarsbloeiende bloembollen gedijen goed in potten. Komt de pot op een plek te staan met veel wind? Kies dan voor laagblijvende bloembollen zoals krokus (Crocus), sterhyacint (Scilla), sneeuwroem (Chionodoxa), blauwe druifjes (Muscari) of kleinkronige narcissen (Narcissus). Doordat ze niet zo hoog worden, zullen ze niet gauw omwaaien of breken.

Kleuren

Wil je graag een massaal kleureffect? Ga dan voor veel van dezelfde soorten bloembollen. Tulpen (Tulipa), hyacinten (Hyacinthus) en narcissen (Narcissus) zijn kanjers in het brengen van kleur. Denk aan geel, rood, oranje, roze, paars en wit. Ze zijn er in felle tinten, maar ook in zachte pasteltinten. Er zijn zelfs dubbelkleurige! Kies wat jij mooi vindt en de vrolijke bloemen zullen je versteld doen staan.

Lasagnebeplanting

Wil je extra lang van de bloemen genieten? Kies dan voor lasagnebeplanting. Bij deze methode plant je bloembollen in laagjes boven op elkaar, net als een lasagnegerecht. Door de laagjes bloeien de vroegbloeiers als eerste. Daarna volgen de bloembollen die op een later moment bloeien. Lasagnebeplanting zorgt voor bloemen van januari tot soms wel in mei. Kijk voor meer informatie op www.bloembol.org.

Foto: iBulb