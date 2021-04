Biodiversiteit in de tuin met zomerbollen

Regio – Wist je dat je de bijen en vlinders kunt helpen? Ze leven van stuifmeel en nectar, maar daar is een tekort aan. Door zomerbollen te planten zorg je ervoor dat er genoeg van te vinden is in je tuin. Omdat er minder bloemen en planten zijn is er ook minder stuifmeel en nectar te vinden in de natuur. Hierdoor neemt de bijen- en vlinderpopulatie af in aantallen én in soorten. Zomerbollen zorgen niet alleen voor grote hoeveelheden bloemen in allerlei geuren en kleuren in de tuin; ze verhogen ook nog eens de biodiversiteit. Bijen en vlinders smullen van speciale soorten zomerbollen die veel stuifmeel en nectar produceren. Zo help je de insecten en zorg je ook nog eens voor meer leven in de tuin.

Het is belangrijk dat de zomerbollen die je plant veel nectar en stuifmeel produceren, en dat de vlinders en bijen erbij kunnen om er van te smullen. De beste soorten zijn lampenpoetser (Liatris), dahlia’s met open hartjes, de Abessijnse gladiool (Gladiolus callianthus) en Crocosmia. Deze zomerbollen kunnen vanaf het moment dat er geen kans op vorst meer is tot eind mei geplant worden. Je zult zien dat je de hele zomer geniet van zoemende bijtjes en fladderende vlinders, die zich te goed doen aan al het lekkers. Meer weten over zomerbollen? Kijk dan op www.bloembol.org

Foto: iBulb