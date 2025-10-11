Binnenkort 100ste kunstkast in Aalsmeer

Aalsmeer – De Kunstkastorganisatie zorgt nog altijd met veel plezier voor mooie elektriciteitskasten in Aalsmeer. Mede dankzij de verfsponsor Epifanes gaat het aantal beschilderde kasten al richting de honderd. De schilders en de organisatie doen al het werk vrijwillig, omdat ze het leuk vinden om Aalsmeer mooi te maken. Maar dit jaar was er nieuws. Kunst- en cultuuractiviteiten kunnen via KickASS een subsidie krijgen. Daarom kregen de kunstenaars dit jaar voor het eerst een kleine vergoeding voor ‘eigen werk’.

Extra leuk voor de jonge artiest ‘Dropzone’. Hij maakte een echte jongerenkast, vlakbij de Triade en het skatepark. Het leverde een fel gekleurde combinatie op van graffiti en skateboarding. ‘Aalsmeerse kunst langs de weg’, stond vorige week al in deze krant. De makers van de twee nieuwe kunstkasten op de Molenvlietweg waren nog niet bekend. Het blijkt om Engelien en Jakobien van der Weijden te gaan. Moeder en dochter hebben al eerder samen geschilderd. Deze keer hebben ze kenmerkende Aalsmeerse elementen in een creatieve blender gegooid en zijn aardbeien, de leeuw en de paling geschilderd. Omdat de twee kasten zo mooi naast elkaar staan waren ze ideaal voor twee gezellige schilderdagen. Pascal de la Haye maakte in augustus al de eerste kasten van dit jaar. Op verzoek van Hulleman Brood en Banket in de Ophelialaan maakte hij ook een creatieve variant op een ‘typisch Aalsmeers tafereel’: vijf smaken pramengebak varen naar de watertoren.

Omdat de kunstkasten dag en nacht buiten staan, verouderen ze sneller. De allereerste kunstkast op het Praamplein was van Bob. Hier is inmiddels een nieuwe schildering op gemaakt! Deze keer kwam de inspiratie niet van glaswerk maar van een bloemstuk. De bloemen lijken de kast af te knallen als het vuurwerk van ‘Vuur & Licht’, maar nu met een groene achtergrond. De kunstkast van Cathy van der Meulen op de Bachlaan was eveneens dringend aan een opknapbeurt toe. Haar pelgrim wordt vervangen door een nieuwe wandelaar die de natuur in de omgeving goed in de gaten houdt. En zo wordt er de komende tijd op nog meer plekken de laatste hand gelegd aan nieuwe kunstkasten. Binnenkort kan zelfs het honderdste exemplaar in Aalsmeer bewonderd worden!

Foto: De kunstkast van Pascal de la Haye naast Hulleman in de Ophelialaan (aangeleverd).