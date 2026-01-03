Binding Kerstspel: Volle zalen en mooie opbrengst collecte

Aalsmeer – Op 24 december vond zoals gebruikelijk het Kerstspel van De Binding plaats. Dit jaar stond een reprise van een 21 jaar oud stuk op het programma: ‘Heisa in de Hemel’. Een nieuw script met nieuwe (maar ook oude) personages. De hemelingen kregen te maken met uitdagingen die mensen ook op aarde maar al te goed kennen.

Een kerstspel over verdraagzaamheid, begrip voor elkaar en samen bouwen aan een betere wereld. Tussen de scènes door kon het publiek genieten van prachtige muziek van de liveband.

De opbrengst van de collecte, na twee volle zalen, is een recordbedrag van meer dan 2.800 euro. De helft hiervan komt ten goede aan De Binding zelf en de andere helft gaat dit jaar naar Stichting Achter de Regenboog.

Deze Stichting biedt steun aan kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren en helpt hen om te gaan met het verlies en een weg te vinden in hun verdriet. Samen bouwen ze aan een toekomst, achter de regenboog. Dankzij ruim 70 betrokken vrijwilligers was het Binding Kerstspel weer een groot succes, tot volgend jaar!

Foto: De deelnemers aan het Binding Kerstspel (aangeleverd).