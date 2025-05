Bijzondere schilderingen in Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Na een restauratie van 2,5 jaar is vrijdag 9 mei het Fort bij Aalsmeer, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, officieel heropend. Mede dankzij 364.304 euro subsidie van de provincie Noord-Holland is het fort en de naastgelegen genieloods gerestaureerd. Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Cultureel erfgoed, en Marja Ruigrok, wethouder Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer, openden het fort door het ophangen van een naambord.

Restauratie

Tijdens de restauratie van het fort zijn bijzondere schilderingen teruggevonden die jarenlang verborgen zaten achter witte wandtegels. Zo zijn er in verschillende ruimtes kleurrijke lambriseringsbanden ontdekt. Deze tonen een patroon van militairen in parade. Op basis van eerder onderzoek wordt aangenomen dat dit soort decoratieve schilderingen vaak is gemaakt door gelegerde militairen. Zij maakten de schilderingen mogelijk met toestemming of zelfs in opdracht van hun commandant. Dit type wanddecoratie komt vaker voor binnen de Stelling van Amsterdam en is tussen 1900 en 1925 gemaakt. In de periode tussen 1914 tot 1918 verbleven ongeveer 300 militairen voor een lange tijd in de forten. Het vermoeden is dat zij vaak weinig te doen hadden en daarom hun omgeving gingen verfraaien.

Acht kanonnen

Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug stamt uit 1905 en bestaat uit twee vrijstaande gebouwen voor hefkoepelgeschut, en een frontgebouw dat via een ondergrondse gang met het hoofdgebouw is verbonden. De aanleg begon in 1894 en werd 10 jaar later in 1904 voltooid.

In de gebouwen waren acht kanonnen geplaatst. Fort bij Aalsmeer is één van de drie forten waarvan de twee hefkoepelgebouwen nog intact zijn. Dat is bijzonder, omdat in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter overal het geschut afvoerde en meestal de hefkoepelgebouwen daarvoor opblies.

Het fort had de taak om de Haarlemmermeerse Ringvaart met dijk, de Aalsmeerderweg en een droogblijvende strook te verdedigen. Wanneer het gebied bij dit fort onder water werd gezet, kon een mogelijke vijand namelijk via deze weg en dijk het gebied nog binnen.

Foto: aangeleverd