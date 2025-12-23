Bijzondere kunstervaring in de watertoren

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 18 december is in de watertoren de bijzondere tentoonstelling ‘Flower Power in the Water Tower’ geopend. Omdat het Flower Art Museum momenteel een grote verbouwing ondergaat en tijdelijk is gesloten, wordt de komende wintermaanden deze speciale pop-up expositie georganiseerd in samenwerking met en bij de overburen. De opening werd verricht door de voorzitters van de organiserende partijen: Koos van Geest (voorzitter Stichting FAM) en Dick de Kuijer (voorzitter Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer).

In de watertoren kan een verrassende combinatie van kunst, natuur en licht ontdekt worden. De watertoren biedt door de hoogte, akoestiek en karakteristieke betonstructuur een uniek decor voor deze kunstervaring. Het is bijzonder om te zien hoe de werken van AlexP, Marloes Joore, C of Lights en Ellen Kuijl tot hun recht komen in de toren. De tentoonstelling is tot en met 15 februari iedere donderdag tot en met zondag te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur (gesloten tijdens feestdagen) en de toegang bedraagt 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Uiteraard mogen bezoekers ook de trappen op om op 51 meter hoogte te gaan genieten van een weergaloos uitzicht.

Foto’s: www.kicksfotos.nl