Bijzonder dubbelconcert in de Janskerk Mijdrecht

Mijdrecht – De Stichting Bätz-orgel Mijdrecht organiseert op zaterdagavond 22 februari een bijzonder dubbelconcert in de Janskerk. Het dubbelconcert wordt gegeven door de plaatselijke predikant ds. Erick Versloot en musicus Wim de Penning. Aanvang 20.00 uur (met pauze). Entree € 10,– (t/m 12 jaar € 5,–) inclusief consumptie.

Behalve predikant is Erick Versloot een fervent organist. Hij beschikt over veel parate kennis van klassieke muziek en kerkmuziek in het bijzonder. In kerkdiensten geeft hij daarom ook veel ruimte voor muziek in de breedste zin van het woord. En als de gelegenheid zich voordoet, beklimt hij zelf de orgelbank.

Wim de Penning is als kerkmusicus verbonden aan de PKN-gemeente in Mijdrecht. De chemie tussen Erick en Wim is altijd voelbaar. Zij dagen elkaar dan ook graag uit om van iedere kerkdienst iets bijzonders te maken. Wim is al meer dan 20 jaar vaste bespeler van het schitterende Bätz-orgel in de Janskerk. Het orgel heeft dus geen geheimen meer voor hem. Behalve als organist is Wim uiterst behendig op andere toetsinstrumenten, zoals piano en synthesizer.

Net als bij eerdere concerten die Erick en Wim samen hebben gespeeld, wordt het opnieuw een verrassende gebeurtenis. Het wordt zeker geen standaard orgelconcert, maar een avondvullend programma vol muzikale kwinkslagen en onverwachte klanken in verschillende stijlen. Het publiek krijgt overigens volop de gelegenheid om verzoeken voor improvisaties in te dienen. Na afloop bent u muzikaal weer een stuk wijzer en een bijzondere ervaring rijker.

Op de foto: Het Bätz-orgel. Foto is aangeleverd.