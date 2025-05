Bijeenkomst ondermijning: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen’

Amstelland – In samenwerking met Ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn organiseerde Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO) op 8 mei een indrukwekkend en leerzaam evenement voor ondernemers uit Amstelland. Met bijna 150 aanwezigen, drie betrokken burgemeesters en krachtige sprekers stond de avond volledig in het teken van ondermijning, onder het motto: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen’.

Bewustwording en dialoog

Ondermijning – de vermenging van onder en bovenwereld – vormt een groeiende bedreiging voor het ondernemersklimaat. Tijdens het evenement werd dit op indringende wijze zichtbaar gemaakt. Misdaadjournalist John van den Heuvel en voormalig crimineel Steve deelden persoonlijke en aangrijpende verhalen over hun ervaringen met de georganiseerde misdaad. Hun openheid zorgde voor herkenning, inzicht en vooral bewustwording onder de aanwezige ondernemers. De gesprekken met het publiek benadrukten hoe dichtbij ondermijning kan komen en hoe belangrijk de rol van ondernemers is in het tegengaan ervan.

Melden helpt

Naast de sprekers was er aandacht voor de praktische kant van veiligheid. Ondernemers werden geïnformeerd over veilige meldkanalen zoals Meld Misdaad Anoniem en De Vertrouwenslijn, waar zij terechtkunnen bij signalen van dreiging, chantage of dubieuze situaties. De boodschap was helder: zeg ‘nee’ tegen criminelen en wees daarin resoluut en duidelijk.

Aftermovie beschikbaar

Er is een aftermovie gemaakt om de sfeer en impact van de avond nog eens te kunnen herbeleven. Bekijk de aftermovie via de onderstaande link. Het is geeft een korte en krachtige terugblik op een avond vol inzicht, inspiratie en verbinding in de strijd tegen ondermijning: https://www.nieuwondernemendaalsmeer.nl/terugblik-event-herken-ondermijning/

Foto: Janine met de burgemeesters Pieter Heiliegers van Uithoorn, Tjapko Poppens van Amstelveen en Gido Oude Kotte van Aalsmeer (aangeleverd).