Bijeenkomst ‘Aalsmeer, verleden, heden en toekomst’

Aalsmeer – Wat betekent Aalsmeer voor ouderen. Hoe zag het dorp er vroeger uit en hoe wordt het nu ervaren? Tijdens een themabijeenkomst ‘Aalsmeer, verleden, heden en toekomst’ worden senioren in de gemeente uitgenodigd om hier over in gesprek te gaan met elkaar waarbij vooral ingegaan wordt op historische verhalen en tradities met behulp van foto’s en filmpjes. Dit beeldmateriaal is in bezit van Ab Carels die verschillende gebeurtenissen door de jaren heen heeft gefilmd.

Het wordt een middag voor herinneringen, inzichten en inspiratie. Er worden verhalen van vroeger gedeeld en er wordt stilgestaan hoe de gemeente zich heeft ontwikkeld. Denk aan de Uiterweg, de Oosteinderweg, de Westhill, het Molenpad en nog veel meer.

Kom meepraten, luisteren en verbinden tijdens deze middag over Aalsmeer op dinsdag 10 juni in Zuydveste in de Hortensialaan, hoek J.C. Mensinglaan. De inloop is vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. Graag vooraf aanmelden bij Saskia Zwaan via 06-22157129 of per mail: ontmoetingscentrum@zg-aelsmeer.nl. De inloop Odense van Zorggroep Aelsmeer heeft overigens elke dinsdag een programma in Zuydveste en deze middagen komen diverse onderwerpen aan bod. Ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn van harte welkom.