Bibliotheek zoekt verhalen van inwoners

Aalsmeer – De Verhalenkaravaan, een initiatief van de Bibliotheek Amstelland, keert weer terug. Van 12 tot en met 15 februari staan alle vestigingen nog meer in het teken van verhalen. Ook die van alle inwoners, want iedereen heeft een verhaal. En daarom roept de Bibliotheek mensen op om vanaf nu hun verhaal te delen. Deze krijgen in aanloop naar het festival een podium op verhalenkaravaan.nl, maar staan ook tijdens het festival zelf in de schijnwerpers. Inwoners die hun verhaal willen delen, kunnen dat vanaf nu doen. De Bibliotheek gaat de komende tijd ook de wijken in om verhalen te brengen en op te halen.

Een onverwacht bericht

In de weken voorafgaand aan het festival kunnen inwoners hun verhalen insturen. Dit jaar zoekt de Bibliotheek verhalen met het thema: Een onverwacht bericht. Een onverwachte brief, een appje dat je hart sneller doet kloppen. Het kan iets moois zijn. Of iets moeilijks. Hoe voelde dat? De bibliotheek is benieuwd welk verhaal jou deed lachen, huilen, huiveren of versteld staan. Deel je verhaal. Schrijven, een foto of een filmpje? Dat is aan jou! Verhalen inleveren kan tot en met 19 januari 2026 via verhalenkaravaan.nl. De inzendingen krijgen een plek op de website en zijn ook tijdens het festival zichtbaar.

Exposities en workshops

De Verhalenkaravaan gaat ook langs alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Er kan dan geluisterd worden naar verhalen van bekende schrijvers en van mensen uit jouw buurt, kijken naar foto-exposities, snuffelen tussen objecten met een verhaal en meedoen aan workshops. Het programma wordt medio januari bekend gemaakt op debibliotheekamstelland.nl.

———

Foto: Verhalenkaravaan in de Bibliotheek (foto aangeleverd).