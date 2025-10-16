Bibliotheek verbindt de buurt in Kudelstaart

Kudelstaart – De Bibliotheek Amstelland heeft in Kudelstaart een bibliotheek opgezet waarin dorpsgenoten een actieve rol hebben. Zij hebben niet alleen geholpen bij het opzetten van de bibliotheek, maar bepalen ook een deel van de programmering. Annemarie van der Veen, kwartiermaker en programmamaker, is de drijvende kracht achter de ‘community bieb’. Om Kudelstaart te leren kennen besloot ze te gaan wandelen met sleutelpersonen in het dorp. Ze vroeg hen naar een plek die gedragen werd door de dorpsgenoten, met een goede sfeer en lekker wat aanloop. Het kleine gymzaaltje in de Proosdijhal lag niet meteen voor de hand, maar bood al deze voordelen. Annemarie: “De opa’s en oma’s van de kinderen die hier nu komen hebben hier nog gym gehad. Het is een multifunctioneel gebouw, dus als bijvoorbeeld de turnsters komen sporten, dan komt er al gauw een ouder en een broertje of zusje mee. En bovendien gaan bewegen en lezen bij kinderen heel goed samen.”

Bewegen en lezen

De kleine gymzaal nodigt meteen uit tot bewegen. Van de turnkasten zijn boekenbakken gemaakt en aan de rekken hangen vakken met boeken. En er is een glijbaan. “Kinderen mogen hier met stoelen slepen, van de glijbaan afglijden, spelletjes spelen en rennen. Ze pakken er een boek bij, lezen een stukje en gaan dan weer spelen. Zo worden de kinderen enthousiast en gaan er ook boekjes mee naar huis. Ze vinden het een fijne plek. En zo ontstaat vaak ook leesplezier.” Annemarie vervolgt: “We hebben de Kinderraad van Aalsmeer gevraagd om mee te denken. Daar zei een meisje dat ze het zo leuk zou vinden als er schaaklessen zouden komen. Ik ben daarop langs de schaakclub gegaan. De kinderen krijgen nu schaakles in de bieb. Ze nemen hun ouders en grootouders mee. En ondertussen zijn ook zusjes, broertjes, vriendjes en vriendinnetjes lid geworden van de Bibliotheek. Ze lenen allemaal boeken. Zo komt de gemeenschap naar je toe! Of neem Mahmood, hij kwam hier via via op de zaterdag om te helpen opruimen. Mahmood komt nu ook bij ons Dorpspraatje om zijn Nederlands te oefenen en neemt zijn vriend mee. En zo heb ik nog veel meer voorbeelden van mensen die iets willen en elkaar enthousiast maken om dat samen te doen. De bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. Hier verbinden we mensen met elkaar en met lezen.”

De activiteiten in de kleine bieb in de gymzaal worden goed bezocht. En de bezoekers nemen steeds weer bekenden mee. Annemarie: “Ik weet uit ervaring dat het werkt. Met een beetje tijd en ruimte om de dingen te doen zoals ze hier passen, komt de community bibliotheek in het dna van de dorpsgemeenschap. Zo kwam er iemand met het idee van een kinderboekenclub. Dan zeg ik: goed idee, doe maar. Zorg dat je een aantal kinderen bij elkaar krijgt en dan regel ik de rest hier in de bieb.” De bibliotheek inde Proosdijhal blijft in elk geval tot het einde van het jaar open in Kudelstaart. Daarna besluit de gemeente of de bieb verder mag of moet stoppen.

Foto: Annemarie van der Veen leest voor in de Bibliotheek (foto aangeleverd).