Bibliotheek organiseert cursus Digisterker

Aalsmeer – Vanaf begin november organiseert de Bibliotheek Aalsmeer de cursus Digisterker – Werken met de digitale overheid. Steeds meer overheidszaken, zoals belastingaangifte doen, toeslagen aanvragen of medische gegevens inzien, verlopen digitaal. Dit kan handig zijn, maar roept soms vragen op.

Tijdens deze cursus wordt geleerd hoe zelfstandig gebruik gemaakt kan worden van digitale overheidsdiensten. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur op de maandagen 10, 17, 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de cursus Digisterker wordt uitleg gegeven over het gebruik van digitale overheidsdiensten en hiermee wordt geoefend. De volgende onderwerpen komen aan bod: DigiD aanvragen en gebruiken, belastingaangifte doen, informatie vinden en aanvragen doen op websites van de overheid en gebruik maken van het digitale patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis.

De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. Deelnemers krijgen aan het einde van de cursus een certificaat. De cursus is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-545 55 56. Meer informatie: www.debibliotheekamstelland.nl