Bibliotheek maakt winnaars lotnummers bekend

Aalsmeer – Maandag 1 september, op de eerste dag van de tijdelijke sluiting, heeft de Bibliotheek in Aalsmeer drie winnende lotnummers getrokken. Een van de prijzen is een gratis abonnement. De Bibliotheek is nu op zoek naar de eigenaren van de winnende loten. De loten zaten in verrassingsboxen vol boeken die de Bibliotheek de laatste maand voor de sluiting uitleende. De Bibliotheek krijgt een compleet nieuwe inrichting en opent haar deuren weer in november. “Het is ongelooflijk om te zien hoeveel boeken er de afgelopen weken zijn geleend”, vertelt Elisabeth Duijser, directeur van de Bibliotheek Amstelland, waar Aalsmeer bij hoort. “Bijna alle kasten waren leeg!” De winnende lotnummers zijn: 008, 079 en 110. “We nodigen de winnaars uit om zich bij ons te melden. Dat kan via 020-6414126 of per mail: communicatie@debibliotheekamstelland.nl.”

Spreekuren en café’s

Tijdens de verbouwing blijft de Bibliotheek actief in Aalsmeer. De komende maanden gaan het Energiespreekuur, Taalhuis, Taalcafé, Digitaal café en Financieel café gewoon door, maar dan in een andere ruimte in De Oude Veiling in de Marktstraat. Verder is er een leuke bijeenkomst voor baby’s met muziek en er komt een meesterverteller langs, ook met muzikanten. De activiteiten zijn te vinden op debibliotheekamstelland.nl/agenda.

Digitale overheid

Ook blijft de Bibliotheek in de buurt voor mensen die vragen hebben over werk en over de digitale overheid. Het Werkplein zit tijdelijk in het Raadhuis (Raadhuisplein 1). De spreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) zijn op maandagen in het Raadhuis en op donderdagen in de Bibliotheek Kudelstaart (in Proosdijhal, Edisonstraat).

Vestigingen open

De andere vestigingen van de Bibliotheek Amstelland ( Kudelstaart, Uithoorn en Amstelveen) zijn gewoon open. Iedereen is welkom om daar te komen lezen, luisteren, leren en lenen. Online luisterboeken of e-books lenen kan natuurlijk ook.

Foto: Trekken loten in Bibliotheek door Anna, Elisabeth en Robert Jan. Foto: aangeleverd