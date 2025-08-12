Bibliotheek Kudelstaart: Ook gezellige ontmoetingsplek

Door Truus Oudendijk

Kudelstaart – Kudelstaart heeft een eigen bibliotheek. En wat voor een. In de Proosdijhal is een klein gymlokaal omgetoverd tot een sfeervolle bibliotheekruimte. Er is creatief gebruik gemaakt van de bestaande inrichting. Aan de klimrekken hangen posters, de springkasten dienen als boekentafels en de gymbanken vormen een gezellige voorleeshoek. De bibliotheek is in eerste instantie bedoeld voor de jeugd en daar zijn de activiteiten ook op gericht. De bibliotheek is elke woensdag open van 9.00 tot 17.00 uur. Het is een bieb voor alle leeftijden: de babybieb voor jonge moeders die met hun kleintjes van 0 tot 2 jaar kunnen genieten van samen een boekje kijken; voor de peuters en kinderen tot 6 jaar is er een voorleesuurtje en de mogelijkheid om daarna te blijven spelen. Vanaf begin juli zijn er verschillende activiteiten geweest om kinderen te inspireren om ook tijdens zomer te blijven lezen.

Annemarie van Veen is de initiatiefnemer van dit project; zij heeft als kwartiermaker de behoefte onderzocht en in samenwerking met bibliotheek Amstelland het project opgezet. De komende tijd zal zij het programma verder uitbreiden. Deze maand augustus neemt Esmé Schouten de honneurs waar, zij ontvangt jong en oud in de bibliotheek en assisteert zowel kinderen als volwassenen bij het reserveren van een boek in het computersysteem, want ook ouderen zijn welkom in de nieuwe bibliotheek. Er staat dan wel geen lectuur voor volwassenen in de collectie, maar reserveren bij andere vestigingen kan wel. Er is een transportdienst en indien voorradig kunnen de boeken de volgende dag opgehaald worden en eenmaal gelezen ook weer worden ingeleverd. Heel handig gezien het feit dat de bibliotheek in Marktstraat een periode gaat sluiten vanwege herinrichting. De bibliotheek is ook bedoeld als gezellige ontmoetingsplek om bij een kopje koffie of thee een dorpspraatje te komen maken.

Margret Voets is vrijwilliger bij de bibliotheek, zij functioneert als gastvrouw om de bezoekers te ontvangen, helpt kinderen bij het zoeken naar een boek en neemt het voorleesuurtje voor haar rekening. Een taak die ze met heel veel plezier uitvoert.

Vrijwilligers

Naar mensen als Margret, mannen of vrouwen is de bibliotheek op zoek, want er is behoefte aan een aantal vrijwilligers. Waar ben je goed in? Of is er iets wat je leuk vindt om te doen? Schrijf een korte motivatie en meld je aan bij Marielle Knol, zij coördineert de vrijwilligers: m.knol@bibliotheekamstelland.nl

Op 6 september, tijdens de feestweek is de officiële feestelijke opening en vanaf die dag is de bibliotheek in Kudelstaart niet alleen op woensdag, maar ook op vrijdag- en zaterdagmiddag open.

Foto: V.l.n.r.: Margret Voets, Romée en Vajèn in Bibliotheek Kudelstaart. Foto: TO