Bibliotheek Kudelstaart blijft open in 2026

Kudelstaart – De Bibliotheek in Kudelstaart, die in de zomer van 2025 haar deuren opende in de Kleine Zaal van sporthal De Proosdijhal, blijft ook in 2026 geopend. De Bibliotheek is in korte tijd een begrip geworden in Kudelstaart: sinds de opening hebben zo’n 7.000 mensen er een bezoek gebracht en zijn er samen met enthousiaste inwoners bijna 50 (jeugd)activiteiten georganiseerd.

De Bibliotheek Kudelstaart is een plek voor lezen, leren en ontmoeten, met ruimte voor activiteiten die samen met betrokken inwoners worden vormgegeven. De focus in 2026 blijft liggen op kinderen en jongeren en hun ouders. Volwassenen kunnen boeken uit alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland reserveren en afhalen in de vestiging Kudelstaart. De betrokkenheid van inwoners speelt een belangrijke rol en draagt bij aan een programmering die aansluit bij de behoeften in het dorp. Met het openblijven in 2026 kan de Bibliotheek zich verder ontwikkelen als laagdrempelige voorziening voor Kudelstaart en omgeving.

Elisabeth Duijser, directeur van de Bibliotheek Amstelland: “De vestiging in Kudelstaart laat zien wat er mogelijk is wanneer een Bibliotheek samen met inwoners wordt opgebouwd. De betrokkenheid van kinderen, jongeren en vrijwilligers maakt dit tot een plek met blijvende betekenis voor het dorp.” Wethouder Sybrand de Vries: “De Bibliotheek in Kudelstaart heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een waardevolle plek voor ontmoeting, ontwikkeling en leesplezier. Ik ben heel blij dat deze voorziening, samen met en voor het dorp, ook in 2026 kan doorgaan.” De Bibliotheek Kudelstaart is op woensdagen open van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdagen en zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Op www.debibliotheekamstelland.nl is te zien wat er de komende tijd op de agenda staat in Kudelstaart.

Foto: Bibliotheek in Kudelstaart. Foto: Studio RuimteWezen