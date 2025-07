Bibliotheek in Proosdijhal Kudelstaart open!

Kudelstaart – Afgelopen woensdag 9 juli heeft de bibliotheek in de Proosdijhal in Kudelstaart haar deuren geopend. In de kleine zaal van de sporthal heeft Bibliotheek Amstelland een prachtige ruimte gecreëerd om samen te zijn, te lezen en te spelen met muziek. De bibliotheek is vooralsnog tijdelijk. Het is een pilot waarbij men samen met inwoners wilt ontdekken wat een bibliotheek voor Kudelstaart kan betekenen. De focus ligt op kinderen, jongeren en hun ouders, maar iedereen is welkom om mee te doen, mee te denken of gewoon even binnen te lopen. Ook kunnen online boeken gereserveerd worden en daarna opgehaald worden in Kudelstaart.

De vakantiemaanden juli en augustus is de bibliotheek alleen open op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vanaf september vervolgens op woensdag, vrijdag en zaterdag (13.30 tot 17.00 uur). De feestelijke, officiële opening van de bieb in de Proosdijhal is op zaterdag 6 september.

Breakdancen

Heb jij ritme in je lijf en zin in stoere moves? Kom dan woensdag 16 juli naar de bieb in Kudelstaart en doe mee. Breakdancer Linford gaat laten zien wat breakdance is, vertelt over zijn ervaring en leert de meiden en jongens enkele coole moves. Na de demonstratie gaan de kinderen zelf aan de slag en de middag wordt afgesloten met een leuk verhaal en een creatieve gekko kleurplaat. De middag begint om 13.00 uur en is voor kinderen van 6 tot 10 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via de website van de Bibliotheek Amstelland.

Foto’s: Ria Scheewe