Bibliotheek haalt verhalen op in de wijk

Amstelland – In het kader van de Verhalenkaravaan trekt de Bibliotheek Amstelland erop uit om verhalen te delen en op te halen. De afgelopen weken bezochten medewerkers al Zorgcentrum Aelsmeer en het COA in Amstelveen en de komende tijd staan markten en buurthuizen op de planning. Want verhalen leven overal: aan de keukentafel, op straat en in de wijk. De Bibliotheek wil die verhalen horen en een podium geven. Wie de Verhalenkaravaan in de wijk mist, kan zijn of haar verhaal ook zelf insturen (tot en met 31 januari) via verhalenkaravaan.nl. Alle ingezonden en opgehaalde verhalen krijgen in aanloop naar het festival een plek op de website en een selectie van de verhalen krijgt een podium bij de speciale editie van het Literair Café.

Verhalenkaravaan 2026

De Verhalenkaravaan is een initiatief van de Bibliotheek Amstelland. Na de succesvolle eerste editie afgelopen jaar, keert de karavaan dit jaar terug van 12 tot en met 15 februari. Alle vestigingen van de Bibliotheek staan dan in het teken van verhalen lezen, horen, beleven, vertellen, delen, bedenken en maken. Van bekende schrijvers, vertellers en van mensen uit de buurt. Er is een foto-expositie, er kan gesnuffeld worden tussen objecten met een verhaal en meegedaan worden aan workshops.

Foto: De wijk in voor de Verhalenkaravaan. Foto: Bibliotheek Amstelland (aangeleverd).