Bibliotheek Aalsmeer bijna weer open!

Aalsmeer – Na een grondige herinrichting gaan de deuren van de Bibliotheek Aalsmeer vanaf maandag 10 november weer open. Leden en bezoekers kunnen dan nog fijner neuzen tussen de boeken, studeren aan de werkbar, de krant lezen aan de leestafel en kinderactiviteiten bijwonen in de gloednieuwe kinderhoek. Op woensdag 12 november wordt de Bibliotheek om 14.00 uur feestelijk heropend door wethouder Sybrand de Vries en Elisabeth Duijser, directeur van de Bibliotheek Amstelland. Aansluitend zijn er diverse activiteiten, zoals voorlezen en een foto-kiosk.

Bieb van deze tijd

De Bibliotheek Aalsmeer in de Oude Veiling heeft sinds begin dit jaar de service-uren al uitgebreid. Hierdoor zijn er nu de hele dag gespecialiseerde medewerkers aanwezig voor vragen over collectie, activiteiten en abonnementen. En vanaf 10 november heeft de Bibliotheek in De Oude Veiling aan de Marktstraat dus ook een nieuwe inrichting. Deze sluit beter aan bij de wensen van de huidige tijd, waarin verschillende functies van de Bibliotheek naast elkaar bestaan. Denk aan lezen en voorlezen, kijken en beleven, studeren, luisteren en werken.

Zo bouwt de Bibliotheek aan een plek waar mensen zich welkom voelen en met plezier verblijven. En worden de bibliotheken in Amstelland het hart van kennis, ontmoeting en ontwikkeling. Zo lokaal mogelijk, zo dichtbij mogelijk.