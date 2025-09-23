Bewonersoverleg Dorpsraad Kudelstaart in ’t Podium

Kudelstaart – Maandagavond 29 september om 20.00 uur organiseert de Dorpsraad Kudelstaart weer een bewonersoverleg in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg. Er zijn enkele interessante ontwikkelingen te melden sinds de laatste bijeenkomst in mei. Begin oktober start Dura-Vermeer in opdracht van het Waterschap AGV met de dijkverbetering langs de Kudelstaartseweg. Hoewel dit heel omzichtig, en in goed overleg met de bewoners, wordt aangepakt zullen de werkzaamheden onvermijdelijk impact hebben op het in- en uitgaande verkeer in Kudelstaart. Doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Hoofdweg en bestemmingsverkeer moet via de Mijnsherenweg het dorp in. Een vertegenwoordiger van Dura-Vermeer zal een toelichting geven op de het project en eventuele vragen beantwoorden.

Herbouw Bilderdammerweg

Een ander project dat aandacht krijgt op dit Bewonersoverleg is de (her)bouw van de woningen aan de Bilderdammerweg door Eigen Haard. De ‘gribus’ is een jaar geleden gesloopt. Op deze plek komen appartementen terug in de sociale huur. Vertegenwoordigers van Eigen Haard komen een presentatie geven van hun plannen. Helaas moet de presentatie van een ander groot project, Westeinderhage, uitgesteld worden naar november in verband met personele wisselingen bij de projectontwikkelaar Van Omme & De Groot.

Week van de ontmoeting

De werkgroep Aziatische Hoornaar zal een presentatie geven van het ruimen van het nest op Geerland. Wethouder Sybrand de Vries zal aanwezig zijn en zich kort presenteren. Verder staan er enkele lopende zaken op de agenda. Naast informatie uitwisselen is ontmoeting ook een belangrijk aspect van deze bewonersavonden, met name in de ‘week van de ontmoeting’. Komt allen en ontmoet u mededorpsbewoners.