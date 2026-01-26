Bewoners blij met nieuwe woningen in Roerdomplaan

Aalsmeer – Alle 61 appartementen van het fraaie maanvormige gebouw aan de Roerdomplaan zijn opgeleverd en verhuurd. Reden voor een feestelijke bijeenkomst met de nieuwe bewoners en andere betrokkenen. Het gebouw heeft met zijn houten gevels en fraaie balkons een frisse en moderne uitstraling. De appartementen zijn een goede aanvulling op de Aalsmeerse woningvoorraad. Vooral om doorstroming op gang te brengen.

“Ik vind dat er een hele mooie mix is in dit gebouw”, zegt wethouder Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening. “Met 61 appartementen in de sociale huur, middensegment en vrije sector huur is het gebouw er voor een brede doelgroep.” Op de begane grond van het gebouw komt een groot gezondheidscentrum. “Ook Aalsmeerders worden steeds ouder”, vertelt wethouder Sybrand de Vries van Zorg. “Dus is het zaak dat we genoeg zorgvoorzieningen in de wijken hebben. Het is belangrijk dat we die voorzieningen op deze plek kunnen bieden. Als we het hier goed voor elkaar kunnen krijgen, kunnen we kijken of we zoiets ook op andere plekken in de gemeente kunnen realiseren.”

Directeur Anton Cuntz van aannemer en ontwikkelaar de Heemraad kijkt met plezier terug op de bouw. “Het duurt natuurlijk best wat jaren voordat je zover bent. En door bezwaren hebben we vertraging opgelopen. Maar ik ben trots op wat er nu aan de Roerdomplaan staat.” Voor woningcorporatie Eigen Haard sluiten de 28 sociale huurwoningen perfect aan bij hun visie. “De leeftijd van onze gemiddelde huurder is 59 jaar”, vertelt bestuurder Arco Groothedde. “De woningen die we hier hebben gebouwd passen bij alle leeftijden, dus ook bij ouderen. Daarnaast bieden ze huurders de mogelijkheid om door te stromen vanuit bijvoorbeeld een eengezinswoningen. En dan snijdt het mes aan twee kanten.” De Heemraad verhuurt de dertien vrije sector huurwoningen en belegger Vivet verhuurt de twintig middensegment huurwoningen. Vanaf het voorjaar gaat de gemeente aan de slag met de openbare ruimte rond het nieuwe gebouw.

Foto: De nieuwe bewoners van de Roerdomplaan met bouvier Bronco. Foto: aangeleverd



