Bevrijdingsdag in Crash museum

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 5 mei wordt in en rond het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum’40-’45 en op het fort terrein Bevrijdingsdag gevierd. Zo staat een gezellig kinderfeest op het programma. In samenwerking met het Oranje comité uit Hoofddorp wordt op het Fortterrein een aantal speeltoestellen geplaatst. Kinderen mogen deze speeltoestellen gratis gebruiken en kinderen tot 12 jaar mogen deze dag onder begeleiding van een volwassene gratis het museum bezoeken.

Een bevrijdingscolonne, die een rondrit maakt door de Haarlemmermeer, passeert het museum tussen circa 15.15 en 15.45 uur. (tijd onder voorbehoud). Er is kort de mogelijkheid om de legerjeeps en -voertuigen te bekijken.

De entree tot het museum is 3,50 euro voor volwassenen en normaal 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, contant te betalen. Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis.

Het Crash museum, gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website www.crash40-45.nl, op Instagram of de Facebook pagina.