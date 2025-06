Bespaar water en geld met gesubsidieerde regenton

Aalsmeer – Inwoners van Aalsmeer kunnen nu profiteren van een aantrekkelijke korting op de aanschaf van een regenton. Een slimme manier om water én geld te besparen. In samenwerking met Waterwinckel.nl en de Gamma Aalsmeer is er 30 euro korting beschikbaar op een regenton. Daar bovenop geven Waterwinckel.nl en Gamma een extra korting. De actie loopt van 9 juni tot en met 30 november.

Een regenton is een makkelijke manier om regenwater op te slaan. In drogere periodes kan het gebruikt worden om planten binnen en buiten water te geven. Het gebruik van regenwater is goed voor planten én goed voor de portemonnee. Want regenwater is zacht water waar planten van houden. En het bespaart drinkwater, wat goed is voor het milieu en wat terug te zien is op de waterrekening.

Hoe werkt de actie? De regenton kan op twee manieren worden gekocht. De subsidie en extra korting worden meteen verrekend bij aankoop. Bestel de regenton eenvoudig online via www.waterwinckel.nl of ga naar Gamma Aalsmeer en koop daar een regenton. Alleen de vestiging van Gamma in de Lakenblekerstraat 491 is aangesloten bij deze actie. Alleen hier profiteren inwoners van de subsidie en extra korting.

Voorwaarden voor de korting: Inwoner woont in de gemeente Aalsmeer. De regenton moet minimaal 100 liter te zijn. Er zit standaard 30 euro subsidie op een regenton, ongeacht of deze online of in de genoemde winkel is gekocht. Gamma Aalsmeer geeft nog extra korting bij aankoop in de winkel en wie de regenton online bij waterwinckel besteld krijgt eveneens nog extra korting. Kijk voor meer informatie over deze actie op www.waterwinckel.nl.