Beheersing onkruid met citrusbrandstof

Rijsenhout – De start van het onkruidseizoen begint met de introductie van een nieuw product: Citrusbrandstof. Deze innovatie is door Meerlanden en Loonbedrijf Roodenburg ontwikkeld in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Citrusbrandstof vervangt fossiele diesel in de heetwatermachines die gebruikt worden bij chemievrije onkruidbeheersing.

Duurzame regio

Het gebruik van Citrusbrandstof draagt bij aan een duurzame regio. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Dit is waar we het voor doen. Samen met onze partners zijn we altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor de grondstoffen die we inzamelen en verwerken. Met de introductie van Citrusbrandstof bij onkruidbeheersing zetten we weer een stap vooruit richting een regionale circulaire economie.”

Citrusbrandstof

Citrusbrandstof is een restproduct uit de vergisting van GFT. Het is een olieachtige substantie afkomstig van dennenhars, coniferen en citrusvruchten, zoals sinaasappels. Aanvankelijk dacht Meerlanden toepassingsmogelijkheden gevonden te hebben binnen de cosmetica- en verfindustrie, maar daarvoor bleek de substantie niet voldoende zuiver te zijn. De doorbraak kwam toen duidelijk werd dat de olieachtige substantie dezelfde calorische waarde heeft als diesel.

Onkruidbeheersing

Gert-Jan Klaasse Bos, manager vergisting & compostering bij Meerlanden en Martijn Roodenburg, directeur van Loonbedrijf Roodenburg, hebben samen onderzocht hoe de olieachtige substantie als dieselvervanger in de machines voor onkruidbeheersing gebruikt kon worden. Martijn Roodenburg: “We hebben uitvoerig getest om de nieuwe brandstof zo zuiver mogelijk te krijgen, zodat onze machines erop kunnen draaien. Na aanpassingen aan de motoren van de verhitters is dit gelukt. Een mooi resultaat! Wij zoeken continu naar manieren om onkruid zo duurzaam mogelijk te verwijderen.”

Foto: Gert-Jan Klaasse Bos van Meerlanden en Martijn Roodenburg van Loonbedrijf Roodenburg.

Foto: Rob Essenberg.