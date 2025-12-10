‘Bedank-bankje’ voor duo Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Op maandag 8 december hebben Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis hun bankje bij de Watertoren onthuld. Jarenlang hebben zij met hart en ziel het evenement Vuur en Licht op het Water georganiseerd. Dit jaar deden zij dat voor het laatst.

Burgemeester Gido Oude Kotte heeft toen in zijn speech een bankje aan de heren beloofd. Als blijvend eerbetoon aan hun enorme inzet en betrokkenheid. Dankzij hun toewijding heeft Aalsmeer – en ver daarbuiten – vele jaren kunnen genieten van een uniek evenement op de eerste zaterdagavond van september.

De feestelijke onthulling van het ‘bedank-bankje’ vond plaats in klein comité met na afloop een drankje en een taartje.

——————–

Foto: Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis met burgemeester Gido Oude Kotte bij het ‘bedank-bankje’ voor de watertoren. Foto: Gemeente Aalsmeer