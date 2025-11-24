Bands gezocht voor ‘Voorheen Akoestische Avonden’

Aalsmeer – Al tientallen jaren staat Bacchus één weekend in januari in het teken van de legendarische ‘Voorheen Akoestische Avonden’. In 2026 is dat het weekend van (vrijdag) 23 en (zaterdag) 24 januari. Gelegenheidsbands, muzikale vrienden, dorpshelden en bestaande formaties maken er samen een feest van: intiem, verrassend en altijd een tikkeltje chaotisch op de beste manier. Verwacht verrassende combinaties en die typische Bacchus-sfeer waarin alles mogelijk is. Buiten dat er een feestje van gemaakt wordt, hebben de bands de opdracht dat alle nummers binnen één thema moeten vallen. Denk aan ‘allergrootste hits’ ,‘Frankrijk’ of ‘Hair’.

Met je (gelegenheids)band spelen tijdens de ‘Voorheen Akoestische Avonden’? Aanmelden kan via muziek@cafebacchus.nl. Wees er snel bij, er zijn nog enkele plaatsen vrij, maar weet dat de line-up zich altijd razendsnel vult!

Of je nu komt spelen, dansen of luisteren: het blijft dat warme gevoel van samen muziek maken, precies zoals het hoort in Bacchus. Wie nu boekt als bezoeker kan een Early-bird ticket à 7,50 euro scoren. Na 17 januari kosten de tickets, als ze nog beschikbaar zijn, 9,50 euro per stuk. Bacchus is te vinden aan de Gerberastraat 4.

Foto: Vorig jaar kon genoten worden van de Aalsmeerse gelegenheidsband Snickers (aangeleverd).