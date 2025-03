Bandjesavond Aalsmeer 2025: “Ja, het gaat door!”

Aalsmeer – Het Centrum van Aalsmeer wordt op zaterdag 28 juni weer het bruisend hart van muziek en gezelligheid, want Bandjesavond 2025 gaat (toch) door! Eerder werd aangekondigd dat het evenement dit jaar niet door zou gaan, maar dankzij de niet-aflatende inzet van de gemeente, horeca en Aalsmeer Centrum is het toch gelukt om dit geliefde evenement alsnog te gaan realiseren.

Met ondersteuning van de gemeente en de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen is er alles op alles gezet om een geweldige avond te presenteren. “Samen gaan we er een succesvolle avond van maken”, aldus alle initiatiefnemers. “In eerste instantie leek Bandjesavond van de kaart te verdwijnen, maar we konden dit unieke evenement gewoon niet laten gaan. Na jaren zonder, was het vorig jaar eindelijk weer ouderwets genieten. En dat smaakte naar meer!”

Steun de lokale horeca

De horecaondernemers en de organisatoren staan dan ook te popelen om opnieuw een sfeervolle muziekavond neer te zetten. “Maar”, aldus de initiatiefnemers, “dat kunnen we niet zonder jullie. We roepen iedereen op om massaal te komen genieten van livemuziek op de verschillende podia in het Centrum. Net als vorig jaar hopen we op een fantastische opkomst, maar we willen ook een kleine shout-out doen: Steun de lokale horeca. Haal je drankjes en hapjes bij de deelnemende horecazaken in plaats van zelf iets mee te nemen. Zo zorgen we er samen voor dat Bandjesavond blijft bestaan en nog vele jaren een Aalsmeerse traditie blijft!”

Muziek, sfeer en gezelligheid

De organisatie kijk er naar uit om alle bezoekers te mogen verwelkomen voor deze avond vol muziek, sfeer en gezelligheid. “We kunnen niet wachten om samen met jullie het dorp te laten swingen op de beste livemuziek die Aalsmeer te bieden heeft. Dus, zet het in de agenda: zaterdag 28 juni Bandjesavond Aalsmeer!”

Foto: www.kicksfotos.nl (Bandjesavond 2024)