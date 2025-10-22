Bandbrouwerij en Open Jam Night in N201

Aalsmeer – Op vrijdag 24 oktober bruist Muziekcentrum N201 weer van de energie tijdens de tweewekelijkse Bandbrouwerij – Open Jam Night. Deze editie met twee speciale gastoptredens van Tuesday en MDA, beide bands afkomstig uit Bandles Badhoevedorp. Eerder dit jaar speelden beide bands al de sterren van de hemel in The Shack en in C-punt en nu dus in de N201 in Aalsmeer.

Verwacht een avond vol passie en muzikaliteit, van pop tot stevige rock en alles daartussen. De Bandbrouwerij start om 20.00 uur en de entree is gratis. Bestel een drankje aan de bar, speel een potje darts of pool en geniet van livemuziek in een ontspannen sfeer. Om 21.00 uur trapt de eerste band af, gevolgd door de tweede rond 22.00 uur, elk met een set van een half uur. Na de optredens barst de Open Jam Night los: luister, speel mee of ontdek spontaan nieuwe muzikale connecties. Bandcoach Bart is aanwezig om muzikanten te helpen de juiste match te vinden. Een avond vol muziek, ontmoeting en plezier in Muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg 90.

Foto: Darten, poolen en livemuziek in N201 (foto aangeleverd).

