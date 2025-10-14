Avontuurlijke HIS-KIDS familiedag in Historische Tuin

Aalsmeer – Na het enthousiasme van de eerste editie keert de HIS-KIDS Familiedag in museum Historische Tuin deze herfst terug. Op woensdag 22 oktober, midden in de herfstvakantie, verandert de Tuin tussen 13.00 en 16.00 uur opnieuw in een avontuurlijke wereld waar kinderen naar hartenlust kunnen speuren. Kinderen van ongeveer 5 tot en met 12 jaar – samen met hun ouders, grootouders of begeleiders – zijn van harte welkom om mee te doen.

Verspreid over de lange akker van de Tuin, buiten en binnen in de kassen en gebouwen, is van alles te vinden. Samen brengen de verschillende ‘puzzelstukjes’ je dichter bij de oplossing. Eén ding is zeker: wie goed speurt, gaat niet met lege handen naar huis. En voor wie houdt van spanning en een beetje durf: in de veilingzaal wacht een echte veiling voor kinderen! Spannend en leerzaam tegelijk – wie kan de klok stilzetten op precies het juiste moment? De veilingen starten om 13.30 en om 15.30 uur, en zijn leuk voor jong en oud.

Deelname aan de HIS-KIDS Familiedag is laagdrempelig: kinderen betalen slechts 3,50 euro, volwassenen de reguliere entree van 6,50 euro. Volwassenen met een museumkaart en donateurs hebben gratis toegang. Dus pak je jas, trommel je familie op en kom samen genieten van een gezellige middag in het tuinbouwmuseum van Aalsmeer. Aanmelden voor de HIS-KIDS Familiedag kan via de website: HIS-KIDS Familiedag – Historische Tuin Aalsmeer.



Foto: Speuren en ontdekken op de Historische Tuin voor kinderen (aangeleverd).