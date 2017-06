Avondwandeling met de boswachter

Amstelland – Ga mee wandelen met de boswachter op vrijdagavond 7 juli om 20.30 uur. Hoe is het buiten in het Bos met de dieren? Als het langzaam donker wordt? Ga mee met de boswachter.

De boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. De wandeling is geschikt voor het hele gezin. Kosten: 5 euro per persoon. Graag gepast en contant betalen. Start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe

Meerlaan.

Aanmelden via 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl. Een kaart kopen kan ook in de Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.