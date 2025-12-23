Autorally en proosten op 2026 bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Al sinds 1977 organiseert FC Aalsmeer (en voorheen RKAV) op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar (3 januari) de autorally. Een leuke puzzelrit door de omgeving, waarbij men altijd weer zoekt naar weggetjes waar de deelnemers normaal nooit komen. Dit, in combinatie met de vragen, opdrachten, puzzels en instinkers belooft het weer een leuke en gezellige dag te worden. Je hoeft dus geen coureur te zijn om mee te doen, neem de tijd. Rijbewijs is wel verplicht. Inschrijving is open voor iedereen (ook niet-leden) tussen 09.00 en 10.00 uur in de kantine aan de Beethovenlaan.

De verwachting is dat de deelnemers aan het einde van de middag hier weer terug komen, wanneer ook de nieuwjaarsreceptie van de vereniging plaats zal vinden. Alle leden, vrijwilligers, supporters en sponsors zijn dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en gezamenlijk het glas te heffen op een mooi, sportief en gezond 2026. Na de prijsuitreiking en het buffet gaan in de avond de voetjes van de vloer en start het jaar met een leuk feestje met DJ Dennis!

Foto: De winnaars van 2025. Wie wint dit keer de autorally? Foto: aangeleverd

