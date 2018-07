Auto vliegt in brand na ongeval

Aalsmeer – Op maandag 9 juli om tien voor vier in de nacht of vroege ochtend is de brandweer gealarmeerd vanwege een autobrand langs de Burgemeester Kasteleinweg nabij de Legmeerdijk.

Een bestuurder was van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Direct was zijn voertuig in brand gevlogen. De bestuurder heeft zichzelf gelukkig op tijd in veiligheid weten te brengen.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar had hier moeite mee in verband met de slechte waterwinning.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer.