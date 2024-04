Carla Huson: ‘Geluksroute zorgt voor voorpret’

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Over de eerste gestelde vraag aan Carla Huson wat zij hoopt geluksplukkers tijdens de Geluksroute op zaterdag 1 en zondag 2 juni mee te geven, hoeft zij geen moment na te denken: “Een grote glimlach.” Samen met Michel Sehstedt is zij al druk bezig met de voorpret en voorbereiding. Wie Carla kent weet dat er altijd iets bijzonders te zien zal zijn in haar Keramiekatelier op het Stokkeland. Dit keer verrast zij het publiek met houten bordjes waarop tekening en tekst en zijn te zien, grotschilderingen op steen, kat objecten in de vorm van het yin en yang teken, verboden inrij bord, een deurbel. een kompas en een kasteeltoren en er is nog van alles in de maak. Want lekker er op los kunnen fantaseren en dingen creëren, dat geeft ook een Geluksgevoel.

Kleine en grote geluksmomenten

Eigenlijk hoopt Carla dat tijdens de Geluksroute haar het zelfde overkomt als bij de laatste Kunstroute, toen leerlingen van verschillende basisscholen een dag eerder haar atelier bezochten. “Er zat een heel lief klein meisje tussen. Na afloop trok zij aan mijn trui en fluisterde dat zij later ook kunstenaar wilde worden. Dat zijn natuurlijk prachtige momenten. Dat is ook waarom ik zo graag met de Geluksroute mee wil doen. Hoewel ik niet alleen dit weekend kleine en grote geluksmomenten ervaar. Dat kan ook wanneer ik zie hoe bij de pottenbakken-lessen mensen eerst worstelen om de klei te centreren en dan na heel veel pogingen het ineens kunnen, die blijdschap! Evenals in de ochtendzon met een kop thee op het balkon, bloemzaadjes te zien ontkiemen op de vensterbank, een blije begroeting van de hond.”

Sterke driehoek

Carla zit op een fantastisch punt in het centrum van Aalsmeer recht tegenover het Huiskamermuseum, samen met de deelname van De Oude Veiling vormen zij een sterke driehoek waar van alles te zien en te beleven valt. Dat dit jaar Frans Huijbregts van Participe heel enthousiast meewerkt aan de Geluksroute is een grote aanwinst. Op de eerste verdieping van De Oude Veiling waar ook de Huiskamer van Aalsmeer te vinden is, kunnen Geluksplukkers interactief meedoen aan het beschilderen van steentjes, het maken van crêpe papieren bloemen slingers of een kopje koffie krijgen en neerstrijken op één van de heerlijk zittende banken om een mooi gesprek te beginnen.

Bij Carla staan de deuren van haar atelier tijdens de Geluksroute wagenwijd open en kan iedereen rekenen op een warm welkom. Michel kan prachtig vertellen en heeft een leuke kijk op de wereld. Dus is het de moeite waard om op één van de bankjes rond het atelier met hem in gesprek te gaan. Waarschijnlijk schuift – net als verleden jaar – een vriendin van Carla aan. Zij is coach en bewaart zulke goede herinneringen aan de mooie enthousiaste reacties van geluksplukkers tijdens haar gegeven sessies dat zij graag zaterdag 1 juni weer als Geluksbrenger naar Aalsmeer komt.

Kijk voor meer informatie over locaties, activiteiten en tijden op www.geluksroute.nu of geluksrouteaalsmeer@gmail.com

Foto: Michel Sehstedt