Weer Optimist on Tour voor kinderen in Aalsmeer

Aalsmeer – Optimist on Tour keert weer terug naar Aalsmeer, bij Watersportvereniging Schiphol! Van 22 tot en met 25 mei kunnen kinderen tot 13 jaar hun hart ophalen op het water met suppen, kanovaren en zeilen onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde instructeurs. Daarnaast leren de deelnemers van alles over water.

Gratis het water op

De editie van Optimist on Tour in Aalsmeer wordt mede mogelijk gemaakt door watersportvereniging Schiphol en de Gemeente Aalsmeer. Na een succesvolle editie vorig jaar, worden ook in 2024 alle zeilen bijgezet om kinderen enthousiast te maken voor watersport. Basisschoolkinderen uit de regio komen woensdag, donderdag of vrijdag met hun klas naar Optimist on Tour om kennis te maken met kanovaren, suppen en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat de kinderen nodig hebben is een zwemdiploma A. Optimist on Tour zorgt voor de rest!

Na schooltijd en zaterdag

Na schooltijd (van 15.00 tot 18.00 uur) en op zaterdag (van 9.30 tot 17.30 uur) kunnen alle kinderen tot 12 jaar samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, 1,5 uur gratis meedoen met Optimist on Tour. Aanmelden kan via de website optimistontour.nl/inschrijven of op locatie bij WV Schiphol. In beide gevallen zijn bij de aanmelding toestemming van een ouder/verzorger en zwemdiploma A voorwaarden om deel te nemen.

Op locatie krijgen deelnemers een zwemvest uitgereikt en volgen zij een korte theorieles op de kant. Daarna mogen ze zelf aan het roer zitten van een Optimist, kanovaren of suppen.

Watersportvereniging Schiphol

Na deelname aan Optimist on Tour enthousiast geworden voor de watersport en wil je graag leren zeilen? Dat kan bij WV Schiphol. De vereniging verzorgt verschillende trainingen en zelfs wedstrijden. De trainingen zijn op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur en het seizoen loopt van begin april tot en met eind september. Het jeugdzeilen bij Watersportvereniging Schiphol start met kinderen vanaf 8 jaar in de Optimisten. Om kennis te maken met het zeilen, mag je het eerste jaar gebruik maken van boten van de vereniging. Adres van WV Schiphol (en de locatie van Optimist on Tour) is Uiterweg 263, Aalsmeer.

Foto: Zeilen, suppen en kanovaren tijdens Optimist on Tour. Foto: aangeleverd