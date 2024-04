Taalpunt Aalsmeer zoekt hulpaanbieders

Aalsmeer – Steeds meer mensen met taalproblemen weten de weg naar de bibliotheek te vinden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Statistisch gezien lopen er in de gemeente zo’n 2.000 mensen rond met problemen met de Nederlandse taal. En dat heeft vaak vooral sociale consequenties. Een praatje met je buren maken, even naar school toe om met de juf van je kinderen te praten, even iets vragen in een winkel.

Voor de meeste mensen is dat dagelijkse kost, maar dat geldt dus niet voor iedereen! Gelukkig weten steeds meer mensen voor hulp het taalpunt in de bibliotheek te vinden. De hulpvraag begint echter weer achter te lopen bij de hulpaanbieders. En dat is niet zo gek, want je staat er vaak niet bij stil, dat er op dat gebied hulp gevraagd wordt. In totaal lopen er nu rond de zestig koppels rond, die samen proberen om de Nederlandse taal voor iedereen meer toegankelijk te maken. En dat is heel dankbaar werk!

Mocht je denken, dat het iets voor je is, dan kun je je op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur bij het taalpunt melden in de bibliotheek. Ze zullen je daar met open armen ontvangen! En mocht je zelf tot de taalvragers behoren of je kent iemand die dergelijke problemen heeft: tussen 13.30 en 14.30 uur staan de deuren open voor het taalcafé, eveneens in de bibliotheek in de Marktstraat. Daar komen allerlei onderwerpen aan de orde betreffende de toch best lastige Nederlandse taal. En bovendien is het er altijd erg gezellig. Kom ook de medemens met taalproblemen de helpende hand geven: wie weet wordt de wachtlijst op deze manier weer eens korter gemaakt of weggewerkt!