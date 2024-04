Weten, raden en gokken tijdens Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Diverse nieuwe gezichten maar ook de quizzers van het eerste uur deden mee aan de Popquiz Aalsmeer, woensdagavond 24 april in de Oude Veiling. De bovenzaal was tot de laatste stoel gevuld en dat produceerde een kakofonie aan geluid. Gelukkig niet terwijl quizmasters Meindert en Ron de vragen stelden. Als je nadenkt moet je wel je stem kunnen dempen tijdens het overleggen met je teamleden, anders geef je het antwoord weg. Dat dit regelmatig tóch gebeurde is natuurlijk toe te schrijven aan het vuur van het moment. Het mocht de pret niet drukken en had ook wel weer iets als de hele zaal het antwoord zong.

Antwoorden op bijvoorbeeld de vraag: ‘Welke meisjesnaam komt in deze titel voor?’ Ook de 20 vragen over Tina Turner, die een uitgebreid oeuvre nalaat om over te quizzen, was een leuke ronde vond menig deelnemer. Een ode aan de vorig jaar overleden ster. Andere sterren passeerden de revue in de ronde over ‘het vraagteken’. Dat hield in: welke vraag zingt de uitvoerende artiest? Onder druk de vraag goed weten in te vullen is nog geen appeltje-eitje, en dan de artiest nog. Was het Michael Jackson, The Jackson Five of The Jacksons? De jury, de quizmasters dus, was onverbiddelijk.

De bekende ronde ‘hoedje-op-hoedje-af’ was er deze aflevering niet bij. Hierin kon je als individuele deelnemer nog winst behalen. Ditmaal was gekozen voor iets nieuws: aan de hand van tekeningen de artiest en titel raden. Met de nadruk op raden, want veel teams hadden er toch best een zware dobber aan. Een paar schommelende mannen met tulbanden? Sultans of Swing natuurlijk. Een vogel en een liftboy in een gang? Hotel California van The Eagles. Goed gokken betekende een uitbundige kreet of bij sommigen de uitspraak: “Zie je wel, had ik het toch goed!” Samen quizzen werkt heel verbindend, het is dikwijls letterlijk samen ‘lachen, gieren, brullen’.