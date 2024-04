Kunstwerk ’16 meter natuur’ door Kudelkunstklup

Kudelstaart – Het is misschien een wonderlijke plek voor zo veel natuur; een praktijk voor fysiotherapie. Maar deze meters lange kindertekening moest een plekje in een lange gang krijgen en dat is gelukt! Iedereen die naar de behandelkamers loopt en de grote fitnesszaal loopt er nu langs; de meterslange tekening van de achttien kinderen van de Kudelkunstklup!

Vormen uit de natuur

Het maken van de tekening was een heuse uitdaging; in totaal 16 meter tekenpapier lag op de grond en mocht helemaal gevuld worden met vormen uit de natuur! Eerst hebben de kids inspiratie op gedaan in grote boeken van de natuur. Over bomen, bladeren, cactussen, bloemen, mossen; allemaal verschillende verschijningsvormen van natuur. Na een technische uitleg over werken met houtskool gingen ze aan de slag. Liggend op de grond, tekenen met hun hele lijf! Het mooie van houtskool is dat het een materiaal van de natuur is (letterlijk verkoold hout) en je kan het zo heerlijk uitvegen. Iedereen was dus lekker zwart geworden. Opdracht was alle natuur te verbinden met elkaar. Dus niemand heeft zijn of haar eigen tekening gemaakt; het is echt een gezamenlijk kunstwerk. Er is ook geen boven of onder; de natuur is overal! En hier en daar duikt ook nog een beestje op, want ja die wonen ook in de natuur. En waarom natuur? Het antwoord van de makers van het kunstwerk: “Omdat we daar zo van houden, het spannend vinden, het belangrijk is, we het moeten beschermen, er te weinig van is, we er zo graag in spelen en er nooit genoeg van is!”

Kudelkunstklup

De Kudelkunstklup is een initiatief van het Cultuurpunt en kunstenaar Femke Kempkes en vindt wekelijks op de woensdagmiddag plaats in Place2bieb in Kudelstaart. Er wordt gebouwd, gezaagd, getimmerd, geverfd, ontdekt, mislukt en weer opnieuw geprobeerd. Niets wordt hetzelfde, ieder kind maakt iets eigens en unieks. De natuurtekening is tijdens werkdagen te bekijken in de Praktijk voor Fysiotherapie tussen 8.00 en 18.00 uur tot juni. Iedereen mag hiervoor even binnen lopen. Het adres is Kudelstaartseweg 243 naast de RK Sint Jankerk.