Drie jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Aalsmeers Harmonie trad zondag 21 april op bij het Sport & Cultuur festival en vierde daar-na haar eigen feestje. Drie leden werden gehuldigd, omdat zij respectievelijk 12,5 en 50 jaar lid zijn van het orkest. Het was een kort, maar krachtig optreden met onder andere nummers die door de jubilarissen waren gekozen: A little concert suite, Born to be wild en You’re the voice. Daarna verzamelden de leden met partners zich bij de midgetgolfclub in Aalsmeer. Daar sprak voor-zitter Dirk de Vries de jubilerende leden toe.

Marlies Saelman-Kroes speelt al 12,5 jaar met veel plezier derde klarinet bij Aalsmeers Harmonie. Op datzelfde rijtje zit Wilma van Drunen, die al 50 jaar lid is van de vereniging. En ook de derde jubilaris, Jacqueline de Rooij-Kniep (basklarinet) zit al 50 jaar bij Aalsmeers Harmonie. De jubilarissen ontvingen een oorkonde, een presentje en een grote bos bloemen voor al hun jaren inzet. Daarna was er een nog een ‘handje omhoog-handje omlaag’ quiz om te kijken wie de jubilerende leden het beste kent. En daarna was er de mogelijkheid om te borrelen en een rondje te midgetgolfen. Het werd een heel gezellig middag, waar sport en cultuur werden gecombineerd.

Ook deel uitmaken van dit gezellige en enthousiaste orkest? Dat kan! Het orkest, nu ruim een jaar onder leiding van de energieke dirigent Michel de Haas, kan zeker koperblazers, een basblazer en slagwerker gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeersharmonie.nl. Of kom luisteren naar het volgende optreden op zaterdag 11 mei van 13.00 tot 14.00 uur op de Geraniummarkt op het Raadhuisplein.

Foto: De jubilerende leden: Marlies Saelman, Jacqueline de Rooij en Wilma van Duren.