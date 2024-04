Koninklijk lintje voor elf actieve vrijwilligers

Aalsmeer – De jaarlijkse lintjesregen vond de dag voor Koningsdag (vrijdag 26 april) plaats. In de feestelijk in oranje aangeklede burgerzaal zijn acht inwoners en een Rijsenhoutse bedankt voor hun vrijwillige bijdrage aan de samenleving met een koninklijke onderscheiding. Dit jaar zijn vooral in de zorg werkende vrijwilligers in het zonnetje gezet, allen onmisbare handen bij Ons Tweede Thuis, Verpleeghuis Rozenholm en Zorgcentrum Aelsmeer. Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau zijn de dames H. Spoor-Van Rooijen, D. van der Zwart-Knetsch en P.H.I.G. van Harskamp en de heren J.H. Berghege, P.K. Harting, D. Jansen, W.J.N. Veelenturf en C.A. van der Zwart.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De versierselen behorende bij het Ridderschap zijn door burgemeester Gido Oude-Kotte opgespeld bij J.J. Overbeek. Jaap Overbeek heeft sinds 1968 vele vrijwilligerstaken op zich genomen en is nog altijd bijzonder actief. Zo is hij totaal negen jaar raadslid geweest voor het CDA en was voorzitter van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Aalsmeer en van de Adviesraad Sociaal Domein. Momenteel neemt hij het voorzitterschap op zich bij de kerkenraad van de SOW-gemeente Kudelstaart, de Rotary Club en de Dorpsraad Kudelstaart.

Divers vrijwilligerswerk

Jaap Overbeek is overigens niet de enige gedecoreerde die bij meerdere (zorg)instellingen, verenigingen en stichtingen vrijwilligerswerk doet. Zo is mevrouw van Harskamp uit Rijsenhout ook voorzitter van de Lionsclub Ophelia, is mevrouw van der Zwart tevens actief als hulpkoster, medewerker van de Open Hof en is collectant en wijkhoofd van het Reumafonds. De heer Harting is vooral geroemd om zijn inzet voor Stichting De Bovenlanden, als bestuurslid sinds 2006 en vanaf 2014 als voorzitter. De heer Jansen is liefst zestien jaar organist geweest bij kerkkoor Aalsmeer en nog steeds, sinds 1986, actief als vrijwiliger bij voetbalvereniging FC Aalsmeer. Ook de heer Veelenturf heeft veel betekend voor voetballiefhebbers, maar dan bij RKDES Kudelstaart als jeugdvoorzitter en secretaris en is nu vrijwilliger bij korenmolen De Leeuw. De heer van der Zwart is bestuurslid geweest van de EHBO-vereniging en is momenteel (met onderbrekingen sinds 1984) vrijwiliger bij de PKN gemeente Aalsmeer.

Amstelveen en Alphen aan den Rijn

In Amstelveen is de tiende onderscheiding uitgereikt aan een inwoner. De heer T.H.M. Koot woont in Aalsmeer, maar neemt al sinds 1980 allerlei vrijwilligerstaken op zich bij De Schakel in Amstelveen, een vrijetijdsvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw A. Bakker uit Aalsmeer was uitgenodigd in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. De inwoonster kreeg een koninklijke onderscheiding (Lid in de orde van Oranje-Nassau) voor haar grote betekenis voor het levend houden van de geschiedenis van de Joodse gemeenteschap aldaar. Alle gedecoreerden zijn tevens getrakteerd op een mooi boeket bloemen en ter afsluiting is geproost met oranje champagne.

Volle burgerzaal voor de jaarlijkse lintjesregen.

Ridder Jaap Overbeek met burgemeester Gido Oude Kotte.

Foto’s: www.kicksfotos.nl