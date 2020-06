Auto pyromaan in Mijdrecht?

Mijdrecht – Afgelopen nacht werd rond de klok van 01.00 uur ontdekt dat er op de parkeerplaats bij de Nobel een auto in de brand stond. De gealarmeerde brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen en konden niet voorkomen dat ook andere auto’s brandschade opliepen. De benzineleiding van de auto lekte waardoor de brandstof direct in brand vloog. Na ruim een half uur was het vuur geblust. Er liepen drie auto’s schade op. De politie gaat uit van brandstichting. Ruim een week geleden werd in Mijdrecht ook al een auto in de brand gestoken. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden.