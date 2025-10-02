Auto over de kop op kruising Legmeerdijk

Aalsmeer – Op de kruising van de N201 met de N231 (Legmeerdijk) in Aalsmeer heeft woensdag 1 oktober rond kwart voor negen in de avond een ongeval plaatsgevonden. Meerdere auto’s raakten beschadigd en een auto belandde daarbij op zijn dak.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Een vrouw, die in het voertuig zat, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van het ongeval en de toestand van de bestuurster is nog niets bekend. De politie doet nader onderzoek. Het verkeer op de kruising ondervond tijdelijk hinder door het incident.

Foto: Inter Visual Studio