Atletiek: Veel nieuwe records junioren

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 14 april was het Olympische stadion in Amsterdam de fantastische locatie waar twee juniorenteams van AVA Aalsmeer ten strijde trokken in de CD-competitie. De fantastische ambiance zorgde ervoor dat de junioren grossierden in nieuwe persoonlijke records. De dag ging van start met 4 x 60 meter estafette voor de meisjes D-junioren. Het team, bestaande uit Nicky, Gwen, Juna en slotloper Noëlle, finishte als tweede in een keurige tijd van 34,60 seconde.

Lesje hardlopen

Na de meiden ging de nieuwe samenstelling van de jongens van start op de 4 x 80 meter estafette. Colin, Joël, Daniël en Finn klokten de vierde tijd met 45,96 seconde. De mooie prestaties bij de estafettes haalde in het verdere verloop van de dag het beste naar boven bij de atleten. Gwen liet het hele veld achter zich op de 1000 meter en kwam met een nieuw persoonlijk record van 3.25 minuten als eerste over de finish. Ook Mette liep in deze serie een persoonlijk record van 3.43 minuten waarmee ze als achtste finishte. Bij de jongens was het Finn die de overige deelnemers even een lesje hardlopen gaf en eindigde met een persoonlijk record van 3.12 minuten als eerste op deze afstand. Colin eindigde als zevende met een tijd van 3.34 minuten.

Op de overige loopnummer werden ook mooie resultaten behaald. Daniël kwam bij de 80 meter horden als derde binnen in een tijd van 14,47 seconde. Dit betekende weer een persoonlijk record erbij. De dames Mette en Nicky liepen de 60 meter horden en werden daarop achtste en vijftiende. Noëlle wist haar snelle persoonlijke record ook nog eens te verbeteren op de 60 meter sprint. Met haar tijd van 8,57 seconde werd ze keurig derde in het sterk bezette veld. Eline liep deze 60 meter in een nieuwe persoonlijk record van 9,21 seconde.

Speerwerpen en kogelstoten

Buiten het loopgeweld waren er natuurlijk ook nog veel andere mooie resultaten voor de AVA jeugd. Zo liet Daniël zien hoe je moet speerwerpen en gooide de speer 31 meter ver, wat een persoonlijk record en de eerste plaats betekende. Juna behaalde ook keurige resultaten op hoog en kogel. Noëlle kan meer dan alleen sprinten en stootte de kogel van 2 kg. 9,37 meter ver. Deze afstand was ook weer goed voor een persoonlijk record en de eerste plaats. Matthew en Joël deden zaterdag voor het eerst mee en wisten al heel goed mee te komen met jongens die al jaren deze sport beoefenen. Al met al een zeer geslaagde dag en de junioren kijken al uit naar de tweede competitiedag.

Foto: Het D-junioren meisjesteam van AVA Aalsmeer.