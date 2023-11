Atalante viert 65 jarig bestaan￼

Vinkeveen – Atalante Vinkeveen bestaat dit jaar 65 jaar en daar wordt gedurende het seizoen met verschillende activiteiten bij stilgestaan. Afgelopen vrijdag was het tijd voor de tweede activiteit: Freaky Friday.

Tijdens Freaky Friday was het doel een ouderwets volleybalsfeertje te creëren op de tribunes om de mensen weer te laten ervaren hoe leuk volleybal is en hoe gezellig het kan zijn in de Boei. Er ging wat voorbereiding aan vooraf en dat was duidelijk zichtbaar! De sporthal leek wel eredivisieteams te ontvangen: er werd center court gespeeld, er was een viptribune, er waren spandoeken, een speaker, DJ, live verslaggever voor de livestream, ballenkinderen, klappers en vooral heel veel publiek.

Dames 1

Als eerste mocht dames 1 aantreden. Het door Krijn Verbruggen gesponsorde team kwam onder luid gejuich en met onze jongste jeugd aan de hand het veld op. Nadat alle spelers voorgesteld waren, kon de wedstrijd van start gaan. Op voorhand leek het spannende wedstrijd te worden, maar helaas werd het dat niet helemaal. De eerste set ging naar de gasten uit Sassenheim, VCS. De tweede set stelde dames 1 nog orde op zaken door een spannende set met 23-25 te winnen. Even leek het tij te keren, maar VCS bleek een taaie ploeg met vooral ook een hoop lengte. De derde set liep het even helemaal niet en pakte VCS de set met 12-25. De vierde set leek ook een gelopen zaak, maar het lukte dames 1 onder aanmoediging van het publiek om terug in de set te komen. Helaas was het net niet genoeg en pakte VCS ook deze set met 19-25.

Heren

Daarna was het de beurt aan de heren. Ook zij kwamen op heerlijke beats het veld op samen met jeugdspelers. De heren, gesponsord door Nextly, stond een zware dobber te wachten. Tegenstander Keistad was namelijk de koploper met slechts 2 verloren sets. Atalante heren 1 liet zich enorm opzwepen door het publiek en liet zich de kaas niet van het brood eten. Brutaal pakten de heren de leiding in de set en dankzij veel mooie aanvallen en killblocks wisten ze de eerste set zelfs te winnen met 25-20.

Keistad had genoeg wissels en deed er in set 2 en 3 een tandje bovenop. Heren 1 kon in set 2 nog goed volgen, maar ging net als bij de dames in set 3 met 12-25 onderuit. De vierde set ging het publiek er nog een keer met z’n allen achter staan. De mannen streden voor wat ze waard waren, maar Keistad was net een maatje te groot. Met 21-25 ging ook set 4 en daarmee de wedstrijd verloren. Het doel van de avond was echter meer dan behaald. De hele avond heeft de tribune en een deel van de zaal vol gezeten met enthousiaste volleybalsupporters, bekenden, familie, ereleden en sponsoren. Na afloop was het ook nog lang gezellig in de bar van de Boei en is er veel bij- en nagepraat.