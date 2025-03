Argon verspeelt zege in hectische slotfase en pakt punt: 1-1

De Meern/Mijdrecht – Na een tegenvallende eerste helft in en tegen De Meern waarin Argon bijna niet in het spel voorkwam, was het spel na de rust beter. In minuut zestig kwam na een uitval onverwachts de 0-1 voorsprong op het scorebord. Er kwamen zelfs nog mogelijkheden voor meer doelpunten maar die kansen werden niet benut. In de extra tijd scoorde De Meern een doelpunt, dat volgens de assistent-scheidsrechter buitenspel was. Maar het protest van de assistent werd door arbiter Michael Vink niet gehonoreerd waarna Argon opnieuw een puntendeling (1-1) moest toestaan.

Coach Jeroen de Zwaan moest behoorlijk improviseren met de opstelling, er waren geblesseerden, zieken en enkele afwezigen. Maar er stonden uiteindelijk wel elf spelers aan de aftrap.

Overwicht

De Meern had duidelijk een overwicht, het begon met een vrije trap van Nicolaas die werd weggekopt en even later een inzet van Trevor Mulders die over ging. Een aanvallende actie van Raoul Sam-Sin die een aantal uitglijdende verdedigers van Argon omzeilde leverde uiteindelijk niets op, de bal ging over. Gedurende de gehele eerste helft stelde Argon daar slechts een schot van Sherweny Felicia tegenover. Argon was fysiek minder, het vele balbezit van de thuisploeg leverde zeer weinig schoten op doel af.

In de tweede helft kreeg Argon meer vat op het spel van de thuisploeg, Sherweny Felicia bleef in de kleedkamer achter, hij werd vervangen door Sven Beek. Pas na een half uur was er een goede mogelijkheid voor De Meern. Een hoekschop werd voorgezet en ingekopt, echter Jordy Zwaneveld assisteerde doelman Zondag door de bal uit het doelgebied te koppen.

Cas Jansen

In dezelfde minuut scoorde Argon uit het niets: Mika Keizers veroverde de bal en gaf af op Justin Schouten die vervolgens de als linkerspits acterende Cas Jansen in stelling bracht: 0-1. Vijf minuten later schoot Jansen de bal naast op aangeven van Sven Beek. Daarna twee vrije trappen voor De Meern, de eerste tikte Saveria Zondag uit de benedenhoek en de volgende was een gemakkelijker prooi voor de sluitpost.

Met nog tien minuten op de klok werden Jeroen Houwing en Lars van Wees ingezet en het was vlak daarna dat Houwing bij een uitval nog net door De Meern-doelman Mats Heus werd afgetroefd. Ook Justin Schouten kreeg nog een mogelijkheid maar die kans leverde alleen een hoekschop op.

Twee vrije trappen in de spannende slotfase en een hoekschop voor De Meern. Na de hoekschop werd er hard ingekopt maar Zondag pakte de bal, de vrije trap werd vervolgens ook een prooi voor Zondag. Maar de vrije trap in minuut 95 werd uiteindelijk door Raoul Sim-Sam tegen het net gewerkt: 1-1. Volgens insiders buitenspel maar daar had scheidsrechter Vink een andere mening over. Gezien het spelbeeld wel een terechte uitslag, maar Argon vond zich wel de verliezer.

Zaterdag komt Montfoort SV ‘19 naar Mijdrecht.

Jeroen Houwing (rechts) wordt gestopt door doelman Mats Heus van de Meern.

Foto: Hans van Gelderen.