Argon gemakkelijke prooi voor Legmeervogels

Mijdrecht – Argon heeft het in de thuiswedstrijd de koploper Legmeervogels erg gemakkelijk gemaakt. Twee bloopers in de defensie van Argon brachten voor rust de ploeg uit Uithoorn op een comfortabele 0-2 voorsprong. In de tweede helft waren beide ploegen gelijkwaardig, maar echt uitgespeelde mogelijkheden konden niet worden genoteerd.

Snel doelpunt

Al in minuut zes profiteerde Jasper Burgers van een fout van doelman Zondag, die op de doellijn probeerde de bal naar een verdediger te plaatsen. Maar Burgers stond er bij en ontfutselde hem de bal en scoorde gemakkelijk, 0-1. Vijf minuten daarna konden de gasten de score verder opvoeren. Na een hoekschop scheerde de bal net langs het hoofd van Mervin Hansen bij de tweede paal. ‘

Na zo’n twintig minuten kreeg Argon meer grip op de wedstrijd en kwam het iets vaker op de helft van de tegenstander. We zagen een voorzet van Jordy Zwaneveld die bij Cas Jansen terecht kwam maar Jansen schoot naast. Even daarna was het toch weer Legmeervogels die profiteerde van defensief falen van Argon, Derk Streefkerk kon rechtdoor gaan en gemakkelijk voor de 0-2 zorgen. Beide doelpunten vielen vrij simpel, maar werden natuurlijk wel afgedwongen. Argon kon daar in aanvallend opzicht weinig tegenover stellen. Alleen een voorzet vanaf links kwam bij Jeroen Houwing terecht, maar hij werd afgetroefd door keeper Darrin de Meza. Vlak voor rust moest Bas Boelhouwer geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Lars van Wees.

Gelijkwaardig

Coach Jeroen de Zwaan bracht bij het begin van de tweede helft nieuwe spelers in, Sherweny Felicia en Quinten Oliekan en de wedstrijd kwam in evenwicht, echter echte kansen konden er niet genoteerd worden. Er waren wel enige mogelijkheden, zoals Stan van Balgoijen die schoot maar keeper De Meza greep in en dat deed hij ook toen Tim Huisman Van Balgoijen in stelling bracht. Schoten van Camiel Schouten en Dion Reuvekamp werden door de eveneens in de rust ingebrachte doelman Tobias Ravelli gepakt. Ook Lars van Wees probeerde het met twee schoten, de eerste pakte Darrin de Meza en bij de tweede poging produceerde Van Wees een afzwaaier. Met nog tien minuten werd Julian Rauch ingebracht. In de slotfase waren er nog wat pogingen van Argon. Yannick van Doorn liet zich in de frontlijn zien, maar ook hij kon geen verandering op het scorebord zetten.

Door deze uitslag is Argon gezakt naar de negende plaats met 27 punten. Nog vier wedstrijden te gaan, vier finales. De eerste wedstrijd is 3 mei: FC Oudewater – Argon.

Door de nederlaag tegen Legmeervogels is Argon afgezakt naar de negende plaats. Foto: Hans van Gelderen.